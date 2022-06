La camera da letto ideale: ecco come fare !

La scelta dei tessuti per il letto dipende da fattori che dipendono dal proprio gusto personale in termini di materiali, colori, comfort. E in questo caso le soluzioni possibili sono infinite. In generale sarà bene scegliere colori e materiali che favoriscano il personale rilassamento e un riposo ottimale.

Per le trapunte, poi, si dovrà considerare le differenti imbottiture. Scegliere cioè tra piume d'oca, ovatta, lana, feltro, fibre naturali o sintetiche. Anche in questo caso, nella scelta sarà bene tenere conto del materiale che favorisce la respirazione e il riposo ideali.

Per quanto riguarda il design, i colori e le tonalità, la scelta non può che essere del tutto personale. In generale, però, sono consigliabili tonalità chiare e colori allegri, che contribuiscano a creare un'atmosfera rilassata e rilassante. Come quelli dei motivi floreali che vediamo, proposti da Reevèr One Home per la trapunta in stampa digitale.