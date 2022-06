7 semplici suggerimenti per un ambiente domestico privo di stress

Un ambiente domestico privo di stress è un ambiente silenzioso. Le soluzioni per insonorizzare le stanze sono tantissime, a cominciare dalla scelta delle porte interne. Sceglietele a filo pavimento, in un materiale solido come il legno (nella foto, il modello Modo di Movi); se è necessario, ricorrete alle guarnizioni in gomma nello stesso colore della porta. Altri accorgimenti per attutire i rumori consistono nella scelta di finestre insonorizzate, nell'utilizzo di morbidi tappeti, eventualmente nell'impiego di pannelli fonoassorbenti per il soffitto.

