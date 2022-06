Rinnovare casa in 6 semplici mosse !

Succede spesso che, per necessità o desiderio di rinnovamento, si decida di cambiare la disposizione dello spazio in casa, di dare un volto nuovo alla nostra abitazione. Si può intervenire in maniera più decisa e netta, prevedendo per esempio di abbatter o erigere una parete, in modo da allargare un unico ambiente oppure ricavarne due separati; si può intervenire in maniera più soft, senza stravolgimenti strutturali, e introdurre in casa elementi nuovi, oggetti d'arredo diversi, mobili dal design particolare, suppellettili estrosi che possono influenzare l'ambiente domestico e far cambiare la visione d'insieme. Per ottenere un risultato soddisfacente basta seguire i propri gusti e la propria vena creativa e si otterrà un rinnovamento idoneo e personalizzato dello spazio. Di seguito alcuni suggerimenti da poter sfruttare per rinnovare l'aspetto della propria casa.