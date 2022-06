Quale camino si adatta di più alla mia personalità?

E' importante ricordare che per ogni scelta occorre seguire determinate specifiche.

Come abbiamo visto, ogni tipologia di caminetto richiede determinati tipi di utilizzo. Il camino classico non può prescindere da uno spazio più aperto intorno a sé, poiché l'espansione del calore ha bisogno di essere facilitata da una migliore libertà di fuoriuscita. Inoltre non può fare a meno della canna fumaria per espellere i fumi e di un vano di raccolta per accogliere i residui della combustione.

Nei casi invece di caminetti privi di combustione, quindi scenografici, tutti gli elementi di cui sopra sono secondari se non inutili (come nel caso della canna fumaria). L'importante in questi casi è saper scegliere il miglior elemento per le nostre esigenze decorative e stilistiche