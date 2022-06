Come rendere l'interno cucina più arioso?

Infine un accorgimento molto importante consiste nel contenere gli ingombri affidandosi a mobili pieghevoli. La cucina è sempre un concentrato di mobili e superfici, tutti con un'utilità irrinunciabile.

Una soluzione consiste appunto nel riuscire a sfruttare, all'occorrenza, determinati piani e mobili solo quando questi sono indispensabili.

La cucina Isola Felice del designer Giovanni Cardinale è l'esempio migliore. Si tratta di un mobile che contiene tutte le funzioni della cucina stessa, in uno spazio estremamente contenuto. Il risultato è ottimale senza rinunciare a niente, nemmeno alla comodità dell'utilizzo di ogni piano di lavoro.

Il tavolino è pieghevole, perfetto per essere utilizzato solo quando vi è bisogno, risparmiando spazio prezioso. E' completo di ripiani e scaffali come una qualsiasi cucina tradizionale e ovviamente contiene anche le due superfici più indispensabili come il lavello e i fornelli. Il design semplice con un tocco eclettico, rendono questo mobile indicato per chi ama parlare di sé, non solo coi piatti preparati, ma anche con lo stile.

Abbiamo visto quindi come può essere semplice ottenere una cucina più ariosa con pochi semplici accorgimenti che miglioreranno la nostra esperienza, perché anche l'occhio vuole la sua parte.