Dove Mettere Libri e Oggetti? Librerie e Mensole: 6 Soluzioni per la Casa

Nelle case degli antichi greci e romani, e sino poi al Medioevo, non esistevano mobili specifici per riporre e conservare i libri. Nicchie nelle pareti e poi ancora piccoli armadi a forma di parallelepipedo disadorni e dotati di scansie e mensole, furono a lungo l'unica soluzione.

Le librerie vere e proprie, simili a quelle che oggi conosciamo, diventarono consuete e entrarono a far parte del paesaggio domestico comune nel XIX secolo. Strutture in cui dominano le linee orizzontali, di ripiani e mensole intervallati da raccordi o ali verticali, a cui i libri disposti anch'essi in verticale si appoggiano.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, librerie e mensole dedicate ai libri, alla loro conservazione ed esposizione, sono oggi declinate in infiniti stili e materiali. Vedremo insieme come scegliere quelli che possono arricchire gli spazi della nostra casa in modo vivo e funzionale.