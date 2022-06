Una casa più accogliente con il legno!

L'uso del legno per le pareti della casa può essere declinato in molteplici modi. Le soluzioni possono variare a seconda dell'organizzazione architettonica degli ambienti della casa, ma anche delle essenze che si sceglie di utilizzare, che possono variare in maniera radicale sia per caratteristiche materiche che per quelle di tonalità.

Il legno può essere infatti utilizzato per le pareti in tutte le gradazioni tonali, dalle più chiare sino a quelle più scure. Nell'immagine vediamo una parete in legno dalle tonalità decisamente scure, in tutta la varietà e bellezza delle sue sfumature.

Ci troviamo di fronte a una sistema per le pareti modulare, costituito da doghe in teak. Adattabile a diversi tipi di parete, questo sistema di pareti in legno di teak proposto da Streethomestudio è capace di ospitare all'interno di un'intercapedine i cavi dell'impianto elettrico, per una soluzione tanto elegante quanto funzionale.