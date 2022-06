La splendida rinascita di un appartamento deprimente

L'immagine mostra lo stato in cui versavano la facciata sul retro e il suo giardino prima dell’intervento di ristrutturazione. La scala esterna collegava il giardino alla grande terrazza, una soluzione sicuramente poco funzionale e pratica, mentre il giardino non possedeva nessuna superficie vivibile che fosse utile per vivere lo spazio in totale relax.