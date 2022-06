Se la cucina è piccola: come usare il colore per farla più grande!

Per la cucina, specialmente se di ridotte dimensioni, sarebbe consigliabile evitare i colori e le tonalità molto scure, come il grigio e il marrone, che rischierebbero di rendere ancora più angusta la percezione dello spazio, con un effetto di soffocamento e restringimento.

Come abbiamo visto per il caso del nero, però, anche in questo caso il consiglio generale può valere sino a un certo punto. Perché, in realtà, l'utilizzo anche di colori come il nero appunto, o il marrone e il grigio scuri, può essere fatto in combinazione con altri colori e a seconda dei materiali e delle linee dei complementi scelti.

Qui vediamo proprio un caso in cui sia il grigio che il marrone sono utilizzati, ma in combinazione con il bianco e con linee molto agili, in particolare per quelle del tavolo snack e degli alti sgabelli. In questo modo l'insieme viene reso alleggerito e, in combinazione con il colore delle pareti, reso arioso e confortevole.