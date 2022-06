Di che colore le pareti di casa? 6 meravigliose idee!

In questo Libro delle Idee vedremo come sia possibile usare il colore per caratterizzare gli ambienti della casa. Per creare angoli unici e luminosi, ricchi di tessiture cromatiche ma anche di equilibrio e armonia. Perché il colore può essere sia un mezzo per raccordare ambienti diversi che per arricchire uno stesso ambiente con note e tocchi differenti.

Come vedremo, il colore può essere sfruttato in una infinità di modi e combinazioni, come tocco decorativo ma anche come fattore caratterizzante dell'intero spazio, per rendere luminoso uno spazio scuro, o in combinazioni capaci di animare e cambiare di segno allo spazio della casa.