Un tocco di primavera in camera da letto anche d'inverno

La scelta di un colore allegro e rassicurante per le pareti della camera da letto è sempre molto indicata. Sia per creare un'atmosfera fresca e vivace, che anche durante l'inverno sia capace di scaldare naturalmente l'atmosfera. Ma anche per creare uno spazio che aiuti e favorisca per il riposo.

Colori come il blu, in tutte le sue tonalità più tenui e leggere, tra l'azzurro e l'acquamarina, sono efficaci nel contribuire a creare uno spazio tanto rilassante e rassicurante quanto allegro. Il colore che richiama quello cangiante del mare placido o del cielo, è colore che ispira quiete e tranquillità.

Come vediamo in questa immagine, poi, l'uso dell'acquamarina per le pareti favorisce l'accostamento con colori vivaci per i tessuti del copriletto e dei cuscini, ma anche per quelli del tappeto. I colori primaverili creano un gradevole contrappunto con i toni scuri e severi del legno di mobili e porte, in un equilibrio fresco e rilassante.