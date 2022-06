Appartamento Anni '60 Diventa Moderno a Pesaro

Quante volte vi è capitato di visitare un appartamento grande, con una discreta esposizione e una buona illuminazione, per poi considerarne solo il suo aspetto trascurato e datato? Quante volte quel pavimento vecchio stile e quelle piastrelle alla parete vi hanno fatto storcere il naso? Per non parlare della disposizione degli ambienti. Vi è mai parsa poco pratica e di vecchio stampo? Quante volte proprio non siete riusciti a considerare il vero potenziale di una casa per via di queste e di molte altre pecche? Se la risposta a queste domande è anche solo 1, questo libro delle idee è ciò che fa per voi.

Gli esperti dello studio Bartolucci Architetti, infatti, si sono trovati a ristrutturare un vecchio appartamento situato in un condominio risalente agli anni ‘60, e ne hanno stravolto gli interni nel pieno rispetto dei vincoli condominiali. Il risultato è strepitoso!