6 passi per trasformare il vostro soggiorno in un sogno!

Il progetto di Show it prevede all'interno della struttura la presenza di mensole-contenitore, capaci di ospitare libri e oggetti e di farsi spazio di esposizione. La struttura esterna è costituita da pannelli in forma di vecchie porte in legno di abete.

In questo modo, con leggerezza e ironia, le porte sembrano aprirsi su un mondo di oggetti e di libri. Un mondo di rimandi, nascosto e allo stesso tempo accessibile, integrato e separato, accessibile e riservato. Ante scorrevoli ne nascondono e aprono i contenitori integrati nella struttura.

Un progetto di design intelligente e raffinato, che mostra come lo spazio per riporre ed esporre possa essere declinato in modo creativo. Show it è complemento di arredo capace di farsi protagonista dell'ambiente o di contribuire con discrezione e leggerezza a caratterizzare il soggiorno.