Come dare un tocco personale all'arredamento: 6 idee uniche!

Il divertimento è una componente essenziale delle tendenze, trasversali agli ambiti del lifestyle come design e moda. In tema di arredamento d'interni non possiamo quindi mettere in secondo piano la sferzata di buon umore che un complemento d'arredo può regalarci e regalare alla stanza in cui è collocato, rendendola appealing in un batter d'occhio. Colori e fantasie, pattern e forme iconiche e ironiche su sedie, lampade, mobili e strutture renderanno appetibile e attrattiva la nostra casa moderna con un pizzico di spirito che mai guasta, per scacciare la routine e la banalità a colpi di creatività.

La pratica ormai diffusissima del home decor tramite prodotti DIY, ovvero fai da te, è una delle risposte migliori che la decorazione con fantasia potesse mai desiderare. Tutto ciò che ci viene in mente e che non troviamo sul mercato, potrà quindi essere creato ex novo e modellato sulla base delle nostre specifiche esigenze: basterà solo armarsi di pazienza e liberare gli spunti ispirazionali dando loro una forma concreta.

La cromoterapia non è poi da sottovalutare. Il potere delle tinte risulta incisivo anche tra le mura della nostra abitazione, motivo per cui giocare con differenti tonalità e sfumature può rivelarsi funzionale e appunto, divertente.

Ecco 6 spunti imperdibili da replicare senza indugi.