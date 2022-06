Una casa prefabbricata unica nella sua specie!

Avete mai pensato a come sarebbe non vivere in un posto fisso? Forse, se siete tra chi, per motivi motivi di lavoro deve viaggiare continuamente da una città a un'altra, capite perfettamente la sensazione di cui stiamo parlando.

Modulow è un sistema di costruzione modulare progettato per essere in grado di rispondere a questa esigenza: può essere infatti spostato da un luogo ad un altro, ma conserva tutta l'intimità e la comodità di una casa tradizionale..vediamo insieme come.