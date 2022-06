A ogni stile la sua griglia: 6 idee da capogiro !

Una griglia multifunzione è un'alleata preziosa per il nostro barbecue, ma più in generale, proprio per la sua prerogativa di essere appunto impiegabile per più scopi, un elemento utile a tutti gli effetti, non solo per grigliare. Solitamente associata ad un forno multifunzione, questa tipologia di griglia renderà più semplice il barbecue stesso e la cottura, ma potrà garantire il mantenimento al caldo di cibi generici da portare in tavola. Se avete la possibilità di allestire uno spazio ad hoc in giardino, nel gazebo o in terrazzo, e intendete utilizzare questo posto non solo come ambiente in cui trascorrere sporadicamente tempo per cene con parenti e amici, ma anche come piccola cucina e sala da pranzo esterna quotidiana, la griglia multifunzione potrebbe rovelarsi la soluzione più adatta per voi, proprio per la sua grande versatilità.