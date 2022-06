Divani due posti : classici o stravaganti?

Questo divano in stile prettamente moderno realizzato dagli esperti di Renderburo, è il classico divano difficile da non notare. A partire dal colore, rosso fuoco, alle sue forme a metà tra futurismo e anni 70. Questo divano a due posti, che è in realtà la composizione di tre divani come vedete in foto, è il tocco d'arredamento perfetto per chi ama l'eleganza stravagante e non riesce proprio a non volersi far notare.