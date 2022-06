Il design incontra la sedia

Di solito hanno quattro gambe, anche se i modelli innovativi sembrano aggirare le leggi di gravità. La sedia è un elemento comune ad ogni tipo d'abitazione ed è proprio questo suo essere così democratica che la eleva ad oggetto interessante per i designer di tutto il mondo.

Bisogna risalire fino all'Antico Egitto per vedere le prime sedie costruite in ebano, avorio o legno dorato. Oggetti che hanno un significato importante: rappresentano, infatti, uno stato di nobiltà in quel tipo di società. Nel XVI secolo le sedie si trasformano in oggetto di uso comune, mentre solo negli ultimi decenni, attraverso materiali nuovi e disegni originali, la sedia ha incominciato a dissociarsi dal convenzionale. Ecco per voi alcuni brillanti esempi.