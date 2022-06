Trapunte matrimoniali : per esprimere noi stessi

Una volta terminato l'arredo di una camera da letto, bisognerà fare i conti con dei piccoli dettagli che molto spesso risultano fare la differenza. La scelta delle trapunte matrimoniali ad esempio è uno di questi. Avete mai pensato riguardo la vostra camera da letto, se qualcuno scegliesse le trapunte per voi? Del colore che più odiate ad esempio, o con dei disegni o delle fantasie che proprio non vi rispecchiano? La scelta delle trapunte può essere quella ciliegina sulla torta in grado di dare un tocco in più alla nostra camera, in grado di trasmettere qualcosa di noi a coloro che sono in visita e di farci sentire più a proprio agio durante le ore del riposo. Sentirsi in un ambiente adatto alla propria personalità è infatti la base del benessere, e allora pazienza se adoriamo riposare avvolti da un classico piumino d'oca bianco o da prodotti in cashmir o con buffe rappresentazioni. Il letto è la nostra tana, le trapunte l'arredo di essa e dunque abbiamo il diritto sacrosanto di sceglierle a nostro piacimento. In questo libro delle idee, vi offriremo una visione generale sulle trapunte, analizzando alcuni prodotti e la differenza di stili.