Cucina in muratura: l'ambiente rural chic ideale

Il non intonacato come must per un locale dall'aspetto tradizionale che tuttavia guarda al moderno, inserendo come unica nota contrastante un set di lampadari a sospensione in alluminio. Un abbinamento davvero azzardato ma al contempo azzeccato per una cucina in muratura che vuole riscrivere le regole e definire un nuovo stile. La pietra, il legno lucido del tavolo a pattern e gli elementi industrial convivono quindi in un'armonica ma provocatoria cucina in muratura che evoca ricordi d'altri tempi.