L'arte del progettare la cucina

Su quale orientamento puntare per assemblare i mobili da cucina? Come sfruttare la morfologia dello spazio a nostra disposizione per darle un sapore, restando in tema, gradevole ma del tutto pratico? E ancora, quale stile adottare per integrare l’intero ambiente all’interno della casa? E quali materiali prediligere? Sono queste e infinite altre, le domande da porsi nel progettare il proprio ambiente cucina, in cui la questione più spinosa rimane la gestione dello spazio, non sempre ampio, tra angolo cottura, elettrodomestici, mobili e impianti. Non di frequente infatti abbiamo la possibilità di intervenire ex novo sull’architettura della cucina, spesso e volentieri lo sforzo maggiore diventa proprio adattare le nostre esigenze sulla base delle diverse tipologie già predisposte, facendo ricadere la scelta in seguito a un accurato studio. Dopo un primo progetto estetico, un secondo strutturale per definire la pianta di base e le installazioni idrauliche ed elettriche, i successivi step, compresi la scelta di arredamento e stile, saranno così demandati alle nostre doti creative e non in ultimo, al nostro ingegnoso e faticoso studio sugli accostamenti.

Vediamo più in dettaglio quanti e quali modi diversi, con le rispettive combinazioni, possono aiutarci nel progettare la nostra personale cucina.