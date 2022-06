Ad ogni gusto il suo arredamento per casa

Che siano frutto di un'accurata progettazione o più semplicemente dettati dalla fantasia di ciascuno, gli arredamenti per casa, con le loro mille sfaccettature e possibili combinazioni, non prendono forma solo per rispondere a esigenze di funzionalità, ma sempre più, si stagliano come assoluti protagonisti degli spazi abitabili. Sceglierli, un compito tanto divertente quanto arduo, significa perciò definire un vero e proprio lifestyle di cui circondarsi ogni giorno. Potremmo quindi optare per arredamenti definitivi, o rientrare in quella particolare nicchia di persone che scombussolano l'indoor quasi umoralmente. I colori di cuscini, set da tavola, quadri o tappeti saranno in questo caso i nostri migliori alleati, da comporre, scomporre e cambiare di stagione in stagione a piacimento, mentre divani, mobili e rivestimenti rimarranno la base più o meno neutra da cui partire.

Siete in cerca di spunti per arredare casa, o appunto, rivoluzionare qualche stanza in particolare? Seguite il nostro tour attraverso le 10 ispirazioni ad hoc.