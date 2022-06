Un piccolo spazio coccolato da Madre Natura

Dagli interni non si direbbe mai che non si tratti di un appartamento come tutti gli altri! Il living si presenta come un unico spazio squadrato e dalla forma allungata.

All'estrema sinistra, in un vano creatosi tra la parete perimetrale e la spalletta che delimita il piccolo corridoio che accompagna verso la zona notte, è stata inserita la cucina. Piccola ma confortevole, è dotata di tutto il necessario per una cucina degna di questo nome! Una colonna custodisce il frigorifero mentre in una delle tre basi è stato incassato il forno. La tinta scelta per la cucina è la stessa utilizzata per le pareti, un elegante e luminoso bianco.

Accostati alla parete interna troviamo il tavolo e quattro sedie, anch'essi rigorosamente in bianco.

Parallelamente al tavolo, è stata istallata un camino dallo stile moderno.