Terrazze, giardini, piscine: idee per spazi all'aperto

Condizionatori e ventilatori ci invitano a restare dentro casa: invito ricevuto ma respinto al mittente, e non solo per il caldo. Stiamo gradualmente perdendo il contatto con la natura, con la vegetazione, ma anche con gli elementi quali vento, sole e acqua. L'estate rappresenta quindi quell'unico momento dell'anno dove possiamo bilanciare questo equilibrio, dove possiamo accumulare energia per il corpo e per la mente. Passare del tempo libero in giardino, in terrazza, o anche a bordo piscina diventa qualcosa di essenziale anche per il nostro benessere. Ragion per cui abbiamo cercato, tra i progetti dei nostri esperti, i luoghi ideali dove trascorrere quelle domeniche di agosto che esistono solo per chiudere gli occhi, distendersi e rilassarsi.