L'appartamento vecchio fuori ma giovane dentro!

Come abbiamo già detto, lo stabile nel quale si trova questo appartamento risale agli anni '30, e per questo possiede delle caratteristiche interne tipiche di quell'epoca. La perfezione delle forme, nette e pulite, caratterizza queste rampe di scale rivestite interamente di marmo. I gradini bianchi ben si distaccano dal motivo a mosaico dei pianerottoli, dove si combinano il nero e i diversi toni di grigio. Il corrimano è rigorosamente in legno, mentre le balaustre in ferro riportano un disegno verticale. Per finire, sempre in marmo sono le lastre beige che rivestono le pareti e il battiscopa grigio che percorre tutta la lunghezza delle pareti.