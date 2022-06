Un appartamento moderno pieno d'idee a Vicenza

La modernità è fuori alla porta, dobbiamo solo accoglierla in casa. Questo stile d'interior si siederà nel nostro salotto e probabilmente lo trasformerà da cima a fondo; arriverà in cucina, proponendoci una soluzione completamente diversa da quella che abbiamo, fino ad accomodarsi in sala da pranzo per ultimare il nostro nuovo open space. Forse la nostra immaginazione si è spinta un po’ oltre, ma sarebbe bello che una ristrutturazione avvenisse con questa semplicità. L'architetto in questo caso diventa l’interprete, il regista di un film chiamato “casa”. Oggi vedremo in che modo possiamo ottenere un nuovo stile d’interni seguendo un progetto magistrale condotto dall'Arch.Diego Gnoato.