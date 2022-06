Da ex fabbrica a casa: un progetto brillante

Se siete amanti dei progetti sensazionali che si distinguono per originalità e genio, non perdetevi assolutamente questo libro delle idee!

Si tratta di una vera boccata d’aria fresca, un prodotto che poco ha a che fare con il consueto Interior Design Made in Italy, tendenzialmente raffinato ed elegante, ma che tuttavia è un Made in Italy al 100%, raffinato, elegante, ma con una marcia in più! Gli autori del progetto sono gli esperti Loredana D’Ilio e Andrea Mamo, che insieme hanno creato un team di professionisti nel campo dell’interior design, StudioMamo. Lo studio è ben noto sia in Italia che all’estero nel settore dell’arredamento e della decorazione, ma vanta anche numerose collaborazioni in quello mobiliare e nel campo della moda. In questo progetto dunque, il tocco nostrano è ben distinguibile, ma in esso confluiscono i sapori di un genere industriale tipicamente newyorkese e diverse altre influenze che ne determinano l’incredibile carattere. In questo progetto emerge la luce, si impone lo spazio, risplende la vita e traspare l’amore..

Signore e Signori, ecco a voi un’ex fabbrica divenuta un incantevole loft!