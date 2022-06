6 dritte per introdurre la carta da parati in camera da letto

Le fantasie e i pattern custodiscono un grande potenziale, tutto da sfruttare per riempire con estro la nostra casa. Seguendo le tendenze o più semplicemente, le nostre preferenze, e scegliendo i colori e le forme che più ci si addicono, potremo dar vita a splendidi effetti creativi nelle stanze più disparate. La carta da parati è la soluzione non solo più in voga e quotata per ottenere questo tipo di risultato, ma anche quella ideale per comodità e utilizzo. In particolare, le versioni ecologiche composte di scarti o fibre naturali e che quindi rispettano l'ambiente per il basso impatto sull'atmosfera, si riscoprono un vero asso nella manica per spazi come le camere da letto, matrimoniali o dei piccoli. Pregiate e classy nel primo caso, giocose e lavabili nel secondo, ecco che la loro applicazione può cambiare le carte in tavola e dare vivacità anche all'ambiente più minimale e apparentemente asettico.

Tante le modalità di inserimento e combinazione, da portare a termine tenendo sempre a mente lo stile della casa in sè e il match di colori che abbiamo scelto per l'arredamento. Dove e come posizionarle quindi? Quale carta da parati è più idonea e a quale effetto tendere al momento della progettazione? Vediamo allora 6 dritte utili, alla scoperta di progetti internazionali da cui trarre ispirazione.