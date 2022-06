Una moderna villa unifamiliare piena di sorprese !

Iniziamo il giro della casa partendo dalle scale. Questo elemento di collegamento è già un ottimo esempio per capire il livello di accuratezza esecutiva che è stato raggiunto qui: si tratta di scalini a mensola, che si agganciano al muro portante in cemento armato, senza avere altri supporti; un grande lavoro di cantiere, dunque. Successivamente, su questa struttura in ferro e calcestruzzo, viene agganciata la scatola di rivestimento in legno, perfettamente chiusa, in modo che non si vedano elementi di giunzione. Molto ben studiata anche l'illuminazione! Lo spazio sotto le scale è stato sfruttato al massimo, con un pianoforte bianco, un vero tocco di stile! E il pilastro tondo che sorregge il piano superiore? Rimanda alle ville del grande Le Corbusier!