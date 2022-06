Balconi fioriti: soluzioni per tutte le dimensioni

Con i balconi fioriti le facciate si colorano, e piccole oasi private regalano attimi di relax a contatto con la natura. Vasi e fioriere, di ogni forma e dimensione, cambiano il look al balcone: che questo sia lungo e largo, oppure stretto e protetto da una rete metallica, non c'è spazio che non possa colorarsi di petali e di piante. In questa gallery troverete soluzioni moderne ed ecologiche per i balconi fioriti, fioriere fai da te e vasi in resina e in terracotta. Troverete forme usuali, e altre originalissime, come i vasi in lamiera metallica che paiono panni stesi al sole. Scorretele tutte, e cercate la soluzione che più vi piace per i vostri balconi fioriti!