Letti a scomparsa invisibili e intelligenti

I letti a scomparsa sono una soluzione vantaggiosa per molti appartamenti piccoli. Infatti sempre più spesso ci troviamo ad abitare e a dover arredare in modo funzionale case sempre più piccole. I letti a scomparsa consentono di utilizzare lo spazio in modo razionale e costruttivo. Se per esempio vivete in un monolocale, poter chiudere il letto e farlo sparire dentro una parete vi darà lo spazio necessari per creare una zona living. Con i letti a scomparsa tutto risulta ben organizzato e molto veloce, basti pensare che con un semplice gesto si può far apparire un letto e con lo stesso gesto farlo sparire.Il letto assume una funzione nuova in questo modo, perché il suo unico servizio è quello di rimanere aperto per poterci dormire. Una volta in piedi, non vi occorrerà più.