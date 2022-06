Piccoli consigli su come arredare l'ingresso

L'ingresso è il luogo dove si ricevono gli ospiti e, come sappiamo, l'ambiente dove questi si creeranno la loro prima impressione rispetto la casa. Vogliamo presentare la nostra abitazione al meglio? Dovremmo allora pensare ad arredare e decorare questo piccolo spazio. Sicuramente sarà importante essere coerenti con lo stile del resto della casa, per creare un'atmosfera accogliente in primis. Il nostro obiettivo sarà far sì che l'anima della nostra abitazione contagi non solo noi, ma anche i nostri ospiti.

Questo spazio non è di per sé un luogo confortevole. Spesso l'ingresso diventa un semplice incrocio di camere, un corridoio stretto, o uno spazio buio che non invita a pensare ad un arredamento. Fortunatamente, i nostri esperti sono qui pronti ad ispirarvi.