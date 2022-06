Una vita da re

Oggi vi regaleremo un sogno. Ebbene sì, e non stiamo nemmeno esagerando più di tanto! Questo sogno ad occhi aperti si trova a Pielungo – Vito d'Asio, in provincia di Pordenone. Si tratta del Castello Ceconi, la residenza di conte Giacomo Ceconi, un imprenditore che verso la seconda metà dell’Ottocento portò a compimento numerose opere edili d’importanza nazionale come ferrovie, viadotti e stazioni, sia sul territorio italiano che estero. Il Castello Ceconi nasce come residenza per legare i discendenti del conte a questa terra.

La storia di questo immobile lo ha visto passare dalla famiglia Ceconi all'Ente Provinciale di Economia Montana. L'ente pubblico provvide all'opera di restauro del palazzo, che tuttavia subì molti danni durante il terremoto del Friuli del 1976. Nel 2008 il Castello venne acquistato dall'azienda Graphistudio che lo ha riportato al suo antico splendore. Il progetto condotto dall’Arch.Pierangelo Brandolisio vi lascerà di stucco! Attraverso le suggestive immagini del fotografo Elia Falaschi ci apprestiamo a fare un passo indietro nel tempo per scoprire forse qualcosa di nuovo.