Pavimenti da esterno tra innovazione, tradizione ed effetti ottici

Scegliere i pavimenti da esterno non è solo una questione di gusto. Bisogna valutarne le caratteristiche, le proprietà. La manutenzione, la durevolezza, la praticità. Si possono scegliere le pietre naturali o le piastrelle, il gres porcellanato o il cotto. Oppure si può fare una scelta rivoluzionaria, optando per un tappeto che resiste all'acqua o per materiali poco conosciuti – ma proprio per questo super interessanti -, come la resina per esterni o come il pavimento sopraelevato e rivestito (in gres oppure in pietra).

Ma quali caratteristiche devono avere i pavimenti per esterno? Innanzitutto devono avere una grande resistenza. Devono essere del tutto inerti all'acqua, e devono resistere al gelo, al variare delle temperature, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici. Spesso resistono anche al sale, e persino al traffico. In secondo luogo, i pavimenti da esterno devono essere antiscivolo, e pure ignifughi. Tutte proprietà che i pavimenti di ultima generazione hanno. Come scegliere quindi i pavimenti da esterno che fanno per noi? Scorrete la nostra gallery. Siamo sicuri che troverete quello che più incontra i vostri gusti e le vostre esigenze!