Il rivestimento bagno tra piastrelle e gres porcellanato

Quando si sceglie il rivestimento bagno, le scelte più tradizionali sono due: il gres porcellanato e le piastrelle. Due soluzioni diverse, entrambe pratiche, entrambe dalla forte valenza estetica. A fare del gres porcellanato uno dei materiali più indicati per il rivestimento bagno è la sua porosità (il valore di assorbimento dell'acqua) quasi nulla. Ma cos'è, nello specifico, il gres porcellanato? Si tratta di un materiale compatto, ottenuto dalla sinterizzazione di argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia, prima macinati e successivamente atomizzati, fino a diventare granuli omogenei adatti alla pressatura. Si ottengono così piastrelle per pavimenti e rivestimenti impermeabili agli acidi, al gelo e allo sporco. Con il gres porcellanato, il rivestimento bagno è antiscivolo, resistente alle abrasioni e al fuoco: la praticità è garantita, e l'estetica è calda e naturale. Altro materiale tradizionale per un rivestimento bagno è la piastrella. Qui la scelta è infinita. Ci sono piastrelle monocromatiche, e piastrelle a effetto tridimensionale. Ci sono piastrelle dipinte a mano, ci sono i colori pastello e le tinte fluo. Ci sono piastrelle quadrate, rettangolari, persino esagonali. Ci sono piastrelle in pietra lavica, quelle firmate dai grandi nomi del design, e quelle che riproducono l'effetto natura. Insomma: ci sono proposte per ogni gusto!

Infine, si può scegliere un rivestimento bagno che esuli dai due materiali principe, e che abbracci la sperimentazione. Spiccano per innovazione la resina di cemento e le piastrelle adesive. La prima, realizzata con materiali atossici, è impermeabile e resiste all'usura e agli agenti chimici, oltre ad essere semplice da pulire non prevedendo l'impiego di fughe. Le piastrelle adesive, invece, sono la soluzione ideale per ridare lustro a vecchie piastrelle. Una soluzione economica e pratica: il rivestimento bagno guadagna un look tutto nuovo, senza bisogno di spaccare nulla.

In questo post troverete soluzioni tradizionali, colore e un pizzico di sperimentazione. Cosa aspettate?