Il mobile lavello per la cucina: come scegliere quello giusto

In questa bella cucina di Porte del Passato troviamo un mobile lavello per cucina di ispirazione industriale, cioè una soluzione in cui l'acciaio, in questo caso del lavandino si fonde la naturalità del legno. Gli elementi in questa parte di cucina si fondono armoniosamente per creare quel design ricercato chic che i clienti cercavano. Il mobile lavello cucina è composto semplicemente da due antine in legno con due anellini in ferro che servono per aprirle. Potrebbero sembrare due antine recuperate. Le antine sono state inserite sulla strutture in ferro che regge il piano, che si intravede, in nero. All'interno ci sono sicuramente dei semplici ripiani dove riporre oggetti utili per le pulizie di casa.