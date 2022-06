Scarpiera salvaspazio, a ciascuno la sua

Perché ognuno di noi ha bisogno di una scarpiera salvaspazio? Alcune tendenze che hanno preso piede negli ultimi anni troveranno sempre maggior conferma col passare del tempo. Uno di questi trend – che quasi sicuramente non si invertirà – è la diminuzione dello spazio nelle abitazioni. In città come in provincia, gli appartamenti vanno sempre più rimpicciolendosi, i metri quadri a disposizione per vivere bene sono sempre di meno, cosa che rischia di far sorgere dello stress e di compromettere un po’ la qualità della vita degli inquilini.

In quest’ottica, ogni mobile che segua la logica di risparmio dello spazio e contribuisca a mantenere l’ordine nei vari ambienti è senza dubbio sempre il benvenuto. Pratiche e funzionali, le scarpiere salvaspazio nascondono il contenuto al loro interno e sono dunque un ottimo aiuto per mantenere una situazione di ordine in casa. Niente più scarpe in giro, niente più pericolo di inciampare in una décolleté o in un paio di sneakers. L'ordine sarà facile da mantenere se, con un semplice gesto, le calzature vengono inserite nelle scarpiera salvaspazio. A ogni oggetto il suo contenitore. Così facendo, si ovvierà pian piano al problema dell'accumulo rapido delle cose negli ambienti piccoli e potrete godere senza intralcio di tutti i metri quadri disponibili nella vostra abitazione.

La parte più divertente dell'ingegnarsi a risparmiare spazio in casa con supporti utili a conservare le vostre scarpe sarà quella di scegliere la scarpiera salvaspazio che meglio rappresenta il vostro stile e i vostri interessi. Sbizzarritevi dunque nella ricerca dell'oggetto che più vi ispira e, nel caso in cui non trovaste una scarpiera salvaspazio che faccia al caso vostro, potete sempre adattare un piccolo mobile su misura, un supporto scaffalato o una piccola cassapanca che bene si incastri in un angolo della vostra casa e che, soprattutto, rispetti lo stile e il design che desiderate. In questo modo anche un piccolo e insignificante gesto come quello di prendere le calzature dalla vostra scarpiera salvaspazio da indossare prima di uscire per andare al lavoro, sarà comunque un gesto che fate con piacere.