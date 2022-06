Cucina ad angolo: come, dove e perchè

In questo esempio di cucina realizzato dagli esperti di finsterwalderarkitekt, vediamo come la cucina ad angolo sia ad angolo solo in parte. L'angolazione (parte anteriore della foto), risulta essere ridotta ai minimi dettagli per favorire l'allungamento del bancone su tutta la parete. La soluzione proposta in questa foto, può essere a volte più comoda per motivi di praticità ma solamente, crediamo noi, in ambienti particolari e specifici come un loft ad esempio.