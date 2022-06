Un solo spazio ma con doppio piacere

Ecco il risultato finale. Una scala d'accesso conduce al piano dell'abitazione. Un rivestimento di parquet chiaro è stato posato per tutto il perimetro dell'abitazione, soppalco compreso. Una spalletta è stata aggiunta come prosieguo della parete e, fungendo da angolo Tv, garantisce un pizzico di intimità al vano che conduce alla zona notte. Le pareti sono bianche, come bianca è la trave di sostegno e la parte inferiore del soppalco stesso. Pochi ma semplici arredi decorano un ambiente moderno ma non esasperato. Più che gli arredi infatti, possiamo definire moderno il concetto che sta alla base della loro scelta e disposizione. Diversi elementi, classici e contemporanei, convivono in una perfetta armonia d'insieme. I colori sono tendenzialmente tenui mentre qualche punta di colore è data da qualche arredo e dalle piante. Le trasparenze infine, aiutano a delimitare gli spazi senza definirli completamente.