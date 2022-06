Il divano letto: comodità e praticità da non sottovalutare

Un letto bello, grande, e infinitamente maestoso è un po' il sogno di tutti è chiaro. Ma cosa succede se lo spazio non c'è? Se si vive in un monolocale ad esempio, o in pochi metri quadrati, in una stanza e non si vuole ingombrare il poco spazio che rimane a nostra disposizione per vivere solo per il letto? La soluzione è dietro l'angolo, ed è più facile del previsto trovare una via che riesca a essere pratica, non ingombrante, e a mantenere comunque un certo valore estetico. Sempre più spesso, il letto viene sostituito infatti dal divano letto. Divano di giorno, letto di notte in poche e semplici mosse. Il divano letto è anche la migliore soluzione in caso di amici ospiti in casa, per offrire loro una comodità comunque notevole e non improvvisata . In questo libro delle idee allora, oggi vi mostreremo alcuni esempi di divano letto per presentarvi e schiarirvi un concetto che viene spesso sottovalutato ma che può davvero fare al caso vostro, dei vostri figli o dei vostri eventuali ospiti. Un prodotto per la casa, che per alcune tipologie di casa, risulta essere davvero fondamentale.