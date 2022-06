L' incredibile rinascita di un atelier d' artista

Ecco cosa si cela dietro la tela che avete appena visto in soggiorno: la camera da letto! Un'idea originale e stravagante per separare gli ambienti! Non trovate?

Originale come il pannello bianco, su cui sono dipinti fiori di vario genere, che funge da elemento decorativo!

Nel complesso una camera accogliente e ben organizzata, dove trovano spazio una libreria su misura, un bel letto e una cassettiera vintage.