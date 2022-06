6 suggerimenti per camere da letto piccole

Si può riprendere uno spazio inutilizzato e trasformarlo in un ambiente di eleganza e bellezza, tutto ciò in pochi semplici passi. Dopo aver sistemato i muri e ripreso i pavimenti, manca solo l'arredo. Un letto matrimoniale da 140cm di larghezza è più che sufficiente per ospitare una coppia. In questa camera tradizionale della Puglia, si è deciso di utilizzare vecchi tronchi d'albero come comodini e di mettere un piccolo scrittoio con sedia. L'illuminazione è a muro per non soffocare nè occupare il poco spazio.