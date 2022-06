Dieci coltelli utili in cucina!

A tutti piacere avere il coltello dalla parte del manico… ma cosa succede quando quel coltello non si sa come usarlo? Non tutti lo sanno ma, in realtà, esistono moltissime tipologie diverse di coltelli da cucina, ognuna con una sua funzione e un suo utilizzo specifico. Non vi è mai capitato di far fatica a tagliare qualcosa e poi, cambiato coltello, riuscire subito nell'impresa? Questo accade quando si utilizzano i coltelli da cucina senza sapere esattamente per quale utilizzo e per tagliare quale cibo è stato pensato ognuno di loro. Vi sono quelli da tavola, quelli da carne, da pesce, da pane, da burro… insomma, una molteplicità di coltelli da cucina che molte persone fanno fatica a distinguere e di cui, magari, non si conosce nemmeno l'esistenza. Oggi vi mostreremo quali sono i coltelli che non possono mancare in una Cucina moderna e completamente attrezzata.