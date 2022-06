C’era una volta un casale senza tetto

Giungiamo ora in cucina. Questo spazio è un chiaro esempio di come le nuove tecniche possano accrescere il valore stilistico delle costruzioni antiche.

Un tempo in casali come questo vivevano intere famiglie, e la cucina era il nucleo di queste abitazioni. Proprio per questo, i progettisti non hanno voluto stravolgere l'essenza di questo spazio che, anche oggi attraverso l'attuale restauro, gioca un ruolo principale nell'intero progetto. Sulla parete di fondo vi è una vecchia cucina restaurata in memoria delle antiche origini del casale, mentre il tocco contemporaneo è dato dall'isola che poggia alla colonna in legno.