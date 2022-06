Addio Anni '60: un appartamento che si rinnova!

L'edilizia residenziale nel corso del tempo ha subito tanti cambiamenti. Gli appartamenti che vediamo oggi sono assolutamente differenti da quelli di cinquant'anni fa e non soltanto come stile o arredamento, ma proprio da un punto di vista strutturale. Anni fa lo schema distributivo era basato quasi invariabilmente sull'elemento del corridoio: i vari ambienti erano distinti e dalla zona giorno si accedeva, appunto, al corridoio, che permetteva l'ingresso alle camere. Oggi si tende ad evitare di creare spazi distributivi – come i corridoi – all'interno delle abitazioni, per sfruttare ogni singolo spazio come uno spazio per vivere. Dunque sempre più spesso la zona giorno è un open space che contiene soggiorno, cucina e sala da pranzo.

Questo lavoro dello studio BARTOLUCCI è paradigmatico di questo tipo di metamorfosi. Si tratta infatti della ristrutturazione di un appartamento degli anni Sessanta, di cui lo studio, in soli tre mesi, ha completamente stravolto la distribuzione, rendendolo funzionale, ottimizzando al massimo lo spazio.