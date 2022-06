La casa d’artista

Piet Mondrian è stato un pittore olandese, fondatore della pittura neoplastica. Vi ricordate di quei quadri in cui si distinguevano chiaramente forme rettangolari in rosso, giallo e blu? I suoi dipinti non rappresentativi, spesso banalizzati, si distinguono per la semplicità apparente che in realtà nasconde una complessità fuori dal comune.

Come ci è salto in mente di parlarvi di arte oggi? Per un motivo molto semplice: anche l’architettura o l’interior design possono essere arte e quest’oggi ve lo dimostreremo con un progetto che s’ispira allo stile di quel genio di Mondrian. L’appartamento che andremo a vedere ha visto all'opera il Dott. Ing. Alessandro Multari.