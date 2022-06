Vasca o doccia?

Se lo si desidera, si possono completamente stravolgere le regole dell'abitare e installare la vasca in camera da letto. Per ovvie ragioni, questa è una scelta molto complicata quindi l'idea non è rivolta al grande pubblico, ma a uno più di nicchia. Normalmente infatti, questo genere di opzione è spesso presente nelle riviste, ma non nelle case reali. Se siete amanti della solitudine, questo non è sicuramente il luogo ideale dove trascorrere il tempo del bagno, a meno che non viviate soli. Ad ogni modo questa immagine può aiutarvi a pensare fuori dagli schemi.

