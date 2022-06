La ristrutturazione di un magnifico casolare in Toscana

Il soggiorno si caratterizza per un mix di stile classico e rustico, in cui non mancano tocchi di modernità. Lo stile rustico predomina nei rivestimenti, dal pavimento in cotto al soffitto costituito da travi in legno. Lo stile classico è visibile nell'arredo, dai mobili in legno ai divani e alle poltrone in pelle. I tocchi di modernità sono riconoscibili nel colorato quadro appeso alla parete bianca e in alcuni oggetti ornamentali.