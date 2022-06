Qualcosa di irrinunciabile: il ripostiglio

Perché non potete fare a meno del ripostiglio? Per rispondere a questa domanda non dovremo fare altro che elencare la lunghissima serie di vantaggi che lo spazio del ripostiglio è in grado di offrire. Precondizione necessaria per una casa ordinata, il ripostiglio – se ben concepito – può rispondere in modo eccellente alle tante esigenze domestiche quotidiane degli inquilini.

Che si sia membri di una famiglia numerosa o che si abiti in un appartamento da single, che si viva in una grande abitazione o in un bilocale striminzito, un ripostiglio è davvero – e a maggior ragione per coloro che abitano spazi piccoli – qualcosa di cui non si può e non si deve fare a meno. Sarà, infatti, un ottimo alleato per mantenere una situazione di ordine in tutti gli altri ambienti della casa. Non solo. L’angolo del ripostiglio tornerà utilissimo anche nella gestione ordinaria delle attività domestiche e di manutenzione della vostra abitazione.

Questo poiché è lo spazio che, per eccellenza, può essere sfruttato per una miriade di funzioni. Potrà, per esempio, essere il posto dove riporre tutti gli strumenti e i prodotti utili alla pulizia degli ambienti, quello dove conservate gli arnesi per il bricolage e il fai da te , gli strumenti per gli interventi straordinari o i ritocchi di cui ogni tanto necessita una abitazione, come vernici e stucchi o la canonica “cassetta degli attrezzi”.

Ma il ripostiglio può essere anche il luogo della casa dove organizzate la vostra dispensa alimentare, dove riponete stendino, asse e ferro da stiro, dove conservate scatole di ricordi di oggetti che non utilizzate più o contenitori con capi di vestiario che non indossate da tempo ma dai quali faticate a separarvi perché siete loro affezionati. Quale altro ambiente della casa può svolgere tante funzioni come il ripostiglio, dunque? È indiscutibilmente qualcosa di tanto prezioso da non potervi rinunciare.

Il problema per i più sarà, chiaramente, lo spazio. Dove, quale angolo morto della casa potrà essere buono per realizzare un ripostiglio? Nonostante viviate in un appartamento dalle dimensioni risicate, non abbiate timore di sottrarre all'abitazione un posticino utile dove ricavare il vostro ripostiglio. Sacrificate un angolo prima, ne trarrete grande vantaggio poi.

Non avete idea di quale spazio nella vostra abitazione possa essere destinato al ripostiglio? Ecco le soluzioni che abbiamo selezionato per voi. Una volta passate in rassegna tutte, vedrete che sarete in grado di ritagliare anche nella vostra casa uno spazio adeguato da destinare al ripostiglio, persino in quelle circostanze in cui i metri quadri a disposizione sono davvero pochi. È infatti possibile progettare un ripostiglio cercando delle soluzioni su misura, studiate ad hoc per la vostra abitazione. E vedrete che risolverà così tante seccature che non vorrete davvero più rinunciarvi.