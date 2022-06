Elementi d'arredo essenziali: gli specchi per il bagno

Gli specchi per bagno spesso non hanno una cornice. Se voi volete uno specchio che sembri un pò un quadro potete scegliere uno specchio come questo che ha un bella cornice con mosaico. Montato in un bagno come questo, dove non ci sono piastrelle di rivestimento e il muro è bianco, questo specchio risalta moltissimo e attira l'attenzione. Questo specchio si chiama Irial Visual e la cornice è in alluminio mosaicato, realizzato a mano con quadretti di mosaico in alluminio. Esiste in diversi colori, le normali tonalità dell'alluminio che ne mettono in risalto raffinatezza ed eleganza.